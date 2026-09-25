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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736851
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005
17 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х64х22
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005

Ищете надежное и стильное решение для организации вашего серверного и сетевого оборудования? Шкаф ЦМО ШРН-15.500.1-9005 — это идеальный выбор для создания централизованной, защищенной и аккуратной IT-инфраструктуры. Этот настенный шкаф станет прочным фундаментом для работы критически важных систем, будь то серверная комната, офис открытой планировки или любое другое пространство, где ценится функциональность и порядок. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. При общей глубине 529 мм полезное пространство для монтажа оборудования составляет 470 мм, что позволяет с легкостью разместить даже относительно габаритные устройства, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и серверы стандарта 19 дюймов. Несущая способность шкафа впечатляет — до 200 кг, что свидетельствует о его готовности выдерживать значительные нагрузки без малейшего риска деформации. Такой запас прочности обеспечивает уверенность в том, что ваше дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Важнейшим преимуществом данной модели является ее комплексная защита. Шкаф оснащен как передней, так и задней дверцей, изготовленными из прочного металла. Это не только придает конструкции дополнительную жесткость, но и предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Наличие надежного замка на передней дверце позволяет ограничить круг лиц, имеющих физический доступ к коммуникациям, что является обязательным требованием для большинства корпоративных сред. Задняя дверца, также выполненная из металла, обеспечивает полноценную защиту со всех сторон, в отличие от моделей с съемной задней стенкой или сделанной из перфорированного материала.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете надежное и стильное решение для организации вашего серверного и сетевого оборудования? Шкаф ЦМО ШРН-15.500.1-9005 — это идеальный выбор для создания централизованной, защищенной и аккуратной IT-инфраструктуры. Этот настенный шкаф станет прочным фундаментом для работы критически важных систем, будь то серверная комната, офис открытой планировки или любое другое пространство, где ценится функциональность и порядок. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. При общей глубине 529 мм полезное пространство для монтажа оборудования составляет 470 мм, что позволяет с легкостью разместить даже относительно габаритные устройства, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и серверы стандарта 19 дюймов. Несущая способность шкафа впечатляет — до 200 кг, что свидетельствует о его готовности выдерживать значительные нагрузки без малейшего риска деформации. Такой запас прочности обеспечивает уверенность в том, что ваше дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Важнейшим преимуществом данной модели является ее комплексная защита. Шкаф оснащен как передней, так и задней дверцей, изготовленными из прочного металла. Это не только придает конструкции дополнительную жесткость, но и предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Наличие надежного замка на передней дверце позволяет ограничить круг лиц, имеющих физический доступ к коммуникациям, что является обязательным требованием для большинства корпоративных сред. Задняя дверца, также выполненная из металла, обеспечивает полноценную защиту со всех сторон, в отличие от моделей с съемной задней стенкой или сделанной из перфорированного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005 - по цене 17160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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