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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 160 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736850
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1
17 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х62х56
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1

ЦМО ШРН-15.500.1 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет сварную цельнометаллическую конструкцию, не требующую сборки, что упрощает монтаж.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-15.500.1 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет сварную цельнометаллическую конструкцию, не требующую сборки, что упрощает монтаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1 - по цене 17160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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