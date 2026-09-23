Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 580 руб.
В наличии
Код товара: 736848
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17 580 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х62х60
Вес, кг.
25.7
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
ЦМО ШРН-12.650.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф высотой 12U (600 ? 650 мм) с цельнометаллической сварной конструкцией. Он предназначен для монтажа оборудования стандарта 19" и не требует сборки.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-12.650.1-9005 — это настенный телекоммуникационный шкаф высотой 12U (600 ? 650 мм) с цельнометаллической сварной конструкцией. Он предназначен для монтажа оборудования стандарта 19" и не требует сборки.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005 - по цене 17580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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