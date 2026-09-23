Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1
Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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