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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600х650 ШРН-12.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736847
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
632
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х65х62
Вес, кг.
26

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1

Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
632
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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