Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500.1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 930 руб.
В наличии
Код товара: 736844
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15 930 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х21
Вес, кг.
23
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500.1
ЦМО ШРН-12.500.1 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН, предназначенный для монтажа оборудования стандарта 19". Он имеет сварную конструкцию, не требует сборки и удобен для быстрой установки.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-12.500.1 — это настенный телекоммуникационный шкаф серии ШРН, предназначенный для монтажа оборудования стандарта 19". Он имеет сварную конструкцию, не требует сборки и удобен для быстрой установки.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500.1 - по цене 15930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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