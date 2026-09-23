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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736843
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х17
Вес, кг.
24

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005

Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 – это надежное и стильное решение для организации рабочего пространства в серверных, телекоммуникационных и IT-помещениях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам он обеспечивает удобный доступ к оборудованию, защищает его от внешних воздействий и поддерживает оптимальные условия для работы техники. Настенное крепление делает шкаф идеальным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он не занимает полезное пространство на полу, но при этом выдерживает значительную нагрузку – до 200 кг. Это позволяет размещать внутри тяжелое оборудование, включая серверы, коммутаторы, источники бесперебойного питания и другие устройства. Высота шкафа составляет 12U (533 мм), что обеспечивает достаточное пространство для монтажа стандартного 19-дюймового оборудования. Конструкция шкафа отличается прочностью и долговечностью благодаря использованию металла толщиной 1,2 мм. Это гарантирует устойчивость к механическим воздействиям и коррозии, а также обеспечивает надежную защиту внутреннего оборудования. Полезная глубина шкафа – 470 мм, что позволяет размещать даже габаритные устройства без риска их повреждения. Передняя дверца выполнена из закаленного стекла, которое не только придает шкафу современный и элегантный вид, но и обеспечивает удобный визуальный контроль за состоянием оборудования без необходимости открывания дверцы. Задняя стенка изготовлена из металла, что повышает жесткость конструкции и дополнительно защищает оборудование от пыли и постороннего вмешательства. Шкаф оснащен замком, который предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Это особенно важно для корпоративных и коммерческих объектов, где безопасность данных и сохранность техники являются приоритетом. Черный цвет корпуса делает шкаф универсальным решением, которое легко впишется в любой интерьер – от офисных помещений до промышленных зон. Лаконичный дизайн и компактные габариты (ширина 599 мм, глубина 529 мм) позволяют гармонично интегрировать его в существующую инфраструктуру. Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 подходит для монтажа в стойки стандартного размера 19 дюймов, что обеспечивает совместимость с большинством серверного и сетевого оборудования. Одна секция позволяет удобно организовать кабельную разводку и избежать перегрева техники благодаря продуманной вентиляции.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 – это надежное и стильное решение для организации рабочего пространства в серверных, телекоммуникационных и IT-помещениях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам он обеспечивает удобный доступ к оборудованию, защищает его от внешних воздействий и поддерживает оптимальные условия для работы техники. Настенное крепление делает шкаф идеальным выбором для помещений с ограниченной площадью. Он не занимает полезное пространство на полу, но при этом выдерживает значительную нагрузку – до 200 кг. Это позволяет размещать внутри тяжелое оборудование, включая серверы, коммутаторы, источники бесперебойного питания и другие устройства. Высота шкафа составляет 12U (533 мм), что обеспечивает достаточное пространство для монтажа стандартного 19-дюймового оборудования. Конструкция шкафа отличается прочностью и долговечностью благодаря использованию металла толщиной 1,2 мм. Это гарантирует устойчивость к механическим воздействиям и коррозии, а также обеспечивает надежную защиту внутреннего оборудования. Полезная глубина шкафа – 470 мм, что позволяет размещать даже габаритные устройства без риска их повреждения. Передняя дверца выполнена из закаленного стекла, которое не только придает шкафу современный и элегантный вид, но и обеспечивает удобный визуальный контроль за состоянием оборудования без необходимости открывания дверцы. Задняя стенка изготовлена из металла, что повышает жесткость конструкции и дополнительно защищает оборудование от пыли и постороннего вмешательства. Шкаф оснащен замком, который предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Это особенно важно для корпоративных и коммерческих объектов, где безопасность данных и сохранность техники являются приоритетом. Черный цвет корпуса делает шкаф универсальным решением, которое легко впишется в любой интерьер – от офисных помещений до промышленных зон. Лаконичный дизайн и компактные габариты (ширина 599 мм, глубина 529 мм) позволяют гармонично интегрировать его в существующую инфраструктуру. Шкаф ЦМО ШРН-12.500-9005 подходит для монтажа в стойки стандартного размера 19 дюймов, что обеспечивает совместимость с большинством серверного и сетевого оборудования. Одна секция позволяет удобно организовать кабельную разводку и избежать перегрева техники благодаря продуманной вентиляции.
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Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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