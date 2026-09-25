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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736842
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х21
Вес, кг.
24.2

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500

Представляем вашему вниманию настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-12.500 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого оборудования в условиях ограниченного пространства. Этот шкаф станет надежным домом для ваших серверов, коммутаторов, маршрутизаторов и другого активного оборудования, обеспечивая ему профессиональный уровень безопасности, эффективного охлаждения и эргономичного доступа. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Несмотря на свой настенный формат монтажа, шкаф способен выдерживать колоссальную нагрузку до 200 килограммов, что позволяет разместить в нем даже достаточно тяжелое оборудование без малейшего риска для конструкции. Для удобства монтажа и универсальности шкаф оснащен профилями с стандартной перфорацией 19 дюймов, что делает его совместимым с подавляющим большинством оборудования на рынке. Полезная глубина в 470 миллиметров предоставляет ample space для размещения даже довольно габаритных устройств с учетом прокладки необходимых кабелей, обеспечивая аккуратный и продуманный инсталляционный проект. Внешний вид шкафа тщательно продуман для интеграции в современные офисные и технические помещения. Его строгий серый цвет отлично сочетается с большинством интерьеров, создавая впечатление профессионализма и порядка. Передняя дверца изготовлена из прочного закаленного стекла, которое не только обеспечивает визуальный контроль за индикацией работы оборудования без необходимости открывания шкафа, но и придает конструкции современный и стильный эстетический вид. Задняя же дверца, выполненная из цельного металлического листа, обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции и позволяет организовать удобный доступ к тыльным сторонам оборудования для обслуживания и реконфигурации кабельной инфраструктуры. Неоспоримым преимуществом является продуманная система вентиляции. Перфорация как в основании, так и в верхней крышке шкафа способствует созданию естественной конвекции, обеспечивая постоянный приток холодного воздуха и эффективный отвод нагретых масс. Это простое, но крайне эффективное решение позволяет поддерживать оптимальный температурный режим для стабильной и бесперебойной работы всего установленного внутри оборудования, значительно продлевая его жизненный цикл.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-12.500 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого оборудования в условиях ограниченного пространства. Этот шкаф станет надежным домом для ваших серверов, коммутаторов, маршрутизаторов и другого активного оборудования, обеспечивая ему профессиональный уровень безопасности, эффективного охлаждения и эргономичного доступа. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Несмотря на свой настенный формат монтажа, шкаф способен выдерживать колоссальную нагрузку до 200 килограммов, что позволяет разместить в нем даже достаточно тяжелое оборудование без малейшего риска для конструкции. Для удобства монтажа и универсальности шкаф оснащен профилями с стандартной перфорацией 19 дюймов, что делает его совместимым с подавляющим большинством оборудования на рынке. Полезная глубина в 470 миллиметров предоставляет ample space для размещения даже довольно габаритных устройств с учетом прокладки необходимых кабелей, обеспечивая аккуратный и продуманный инсталляционный проект. Внешний вид шкафа тщательно продуман для интеграции в современные офисные и технические помещения. Его строгий серый цвет отлично сочетается с большинством интерьеров, создавая впечатление профессионализма и порядка. Передняя дверца изготовлена из прочного закаленного стекла, которое не только обеспечивает визуальный контроль за индикацией работы оборудования без необходимости открывания шкафа, но и придает конструкции современный и стильный эстетический вид. Задняя же дверца, выполненная из цельного металлического листа, обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции и позволяет организовать удобный доступ к тыльным сторонам оборудования для обслуживания и реконфигурации кабельной инфраструктуры. Неоспоримым преимуществом является продуманная система вентиляции. Перфорация как в основании, так и в верхней крышке шкафа способствует созданию естественной конвекции, обеспечивая постоянный приток холодного воздуха и эффективный отвод нагретых масс. Это простое, но крайне эффективное решение позволяет поддерживать оптимальный температурный режим для стабильной и бесперебойной работы всего установленного внутри оборудования, значительно продлевая его жизненный цикл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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