Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500
Представляем вашему вниманию настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-12.500 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого оборудования в условиях ограниченного пространства. Этот шкаф станет надежным домом для ваших серверов, коммутаторов, маршрутизаторов и другого активного оборудования, обеспечивая ему профессиональный уровень безопасности, эффективного охлаждения и эргономичного доступа. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. Несмотря на свой настенный формат монтажа, шкаф способен выдерживать колоссальную нагрузку до 200 килограммов, что позволяет разместить в нем даже достаточно тяжелое оборудование без малейшего риска для конструкции. Для удобства монтажа и универсальности шкаф оснащен профилями с стандартной перфорацией 19 дюймов, что делает его совместимым с подавляющим большинством оборудования на рынке. Полезная глубина в 470 миллиметров предоставляет ample space для размещения даже довольно габаритных устройств с учетом прокладки необходимых кабелей, обеспечивая аккуратный и продуманный инсталляционный проект. Внешний вид шкафа тщательно продуман для интеграции в современные офисные и технические помещения. Его строгий серый цвет отлично сочетается с большинством интерьеров, создавая впечатление профессионализма и порядка. Передняя дверца изготовлена из прочного закаленного стекла, которое не только обеспечивает визуальный контроль за индикацией работы оборудования без необходимости открывания шкафа, но и придает конструкции современный и стильный эстетический вид. Задняя же дверца, выполненная из цельного металлического листа, обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции и позволяет организовать удобный доступ к тыльным сторонам оборудования для обслуживания и реконфигурации кабельной инфраструктуры. Неоспоримым преимуществом является продуманная система вентиляции. Перфорация как в основании, так и в верхней крышке шкафа способствует созданию естественной конвекции, обеспечивая постоянный приток холодного воздуха и эффективный отвод нагретых масс. Это простое, но крайне эффективное решение позволяет поддерживать оптимальный температурный режим для стабильной и бесперебойной работы всего установленного внутри оборудования, значительно продлевая его жизненный цикл.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60...
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 680 руб.4420 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
-
В наличииЦена 17 800 руб.4450 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1
-
В наличииЦена 17 890 руб.4473 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500
-
В наличииЦена 17 900 руб.4475 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60
-
В наличииЦена 18 120 руб.4530 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650
-
В наличииЦена 18 370 руб.4593 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1
-
В наличииЦена 19 390 руб.4848 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация серый ШРН-12.500