Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1
Настенный телекоммуникационный шкаф 19 дюймов ЦМО ШРН представляет собой оптимальное решение для организации и хранения сетевого и электротехнического оборудования, обеспечивая его надёжность, удобство и безопасность. Шкаф ЦМО ШРН-9.650.1 имеет сварную конструкцию, что облегчает его транспортировку и установку. Размеры навесного шкафа составляют 479 мм в высоту, 600 мм в ширину и 650 мм в глубину, с полезной глубиной 600 мм. Полезная высота шкафа 9U, что позволяет разместить в нём разнообразное оборудование, общим весом не более 200 кг. Цвет шкафа — чёрный (RAL 9005). Дверца шкафа выполнена из металла, что не только придаёт эстетический вид, но и обеспечивает защиту от механических повреждений. Навес двери возможен с левой и правой сторон. Для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа предусмотрен усиленный точечный замок с поворотной ручкой.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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