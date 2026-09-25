Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО 600x650 ШРН-9.650.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 280 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1
16 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х60х50
Вес, кг.
22.6

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1

Настенный телекоммуникационный шкаф 19 дюймов ЦМО ШРН представляет собой оптимальное решение для организации и хранения сетевого и электротехнического оборудования, обеспечивая его надёжность, удобство и безопасность. Шкаф ЦМО ШРН-9.650.1 имеет сварную конструкцию, что облегчает его транспортировку и установку. Размеры навесного шкафа составляют 479 мм в высоту, 600 мм в ширину и 650 мм в глубину, с полезной глубиной 600 мм. Полезная высота шкафа 9U, что позволяет разместить в нём разнообразное оборудование, общим весом не более 200 кг. Цвет шкафа — чёрный (RAL 9005). Дверца шкафа выполнена из металла, что не только придаёт эстетический вид, но и обеспечивает защиту от механических повреждений. Навес двери возможен с левой и правой сторон. Для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа предусмотрен усиленный точечный замок с поворотной ручкой.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф 19 дюймов ЦМО ШРН представляет собой оптимальное решение для организации и хранения сетевого и электротехнического оборудования, обеспечивая его надёжность, удобство и безопасность. Шкаф ЦМО ШРН-9.650.1 имеет сварную конструкцию, что облегчает его транспортировку и установку. Размеры навесного шкафа составляют 479 мм в высоту, 600 мм в ширину и 650 мм в глубину, с полезной глубиной 600 мм. Полезная высота шкафа 9U, что позволяет разместить в нём разнообразное оборудование, общим весом не более 200 кг. Цвет шкафа — чёрный (RAL 9005). Дверца шкафа выполнена из металла, что не только придаёт эстетический вид, но и обеспечивает защиту от механических повреждений. Навес двери возможен с левой и правой сторон. Для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа предусмотрен усиленный точечный замок с поворотной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация серый ШРН-9.650.1 - по цене 16280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...