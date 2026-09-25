Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб.
В наличии
Код товара: 736838
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16 540 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
68х52х19
Вес, кг.
21.3
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и продуманное решение для аккуратного размещения сетевого оборудования. Высота 9U и полезная глубина 456 мм позволяют удобно организовать вашу технику, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг. Шкаф не займёт много места за счёт компактных размеров (высота — 480 мм, ширина — 600 мм, глубина — 520 мм). Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль и современный внешний вид. Серый цвет шкафа гармонично впишется в любой офис или серверную комнату.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и продуманное решение для аккуратного размещения сетевого оборудования. Высота 9U и полезная глубина 456 мм позволяют удобно организовать вашу технику, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг. Шкаф не займёт много места за счёт компактных размеров (высота — 480 мм, ширина — 600 мм, глубина — 520 мм). Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль и современный внешний вид. Серый цвет шкафа гармонично впишется в любой офис или серверную комнату.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500 - по цене 16540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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