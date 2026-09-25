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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350
14 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
359
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х43х16
Вес, кг.
17.1

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350

Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
359
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация серый ШРН-9.350 - по цене 14700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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