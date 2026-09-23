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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 940 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736835
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005
14 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
390
Ширина (мм)
630
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
69х63х39
Вес, кг.
20.2

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надёжное решение для размещения оборудования на стене. Высота 6U и полезная глубина 470 мм позволят удобно разместить все необходимые устройства, не занимая много пространства. Эргономичные размеры — 390 мм по высоте и 630 мм по ширине — делают этот шкаф особо удобным для небольших помещений и рабочих зон. Прочная металлическая дверь защитит содержимое, а максимальная нагрузка в 50 кг позволяет уверенно размещать даже тяжёлое оборудование. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер серверной или офиса.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
390
Ширина (мм)
630
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надёжное решение для размещения оборудования на стене. Высота 6U и полезная глубина 470 мм позволят удобно разместить все необходимые устройства, не занимая много пространства. Эргономичные размеры — 390 мм по высоте и 630 мм по ширине — делают этот шкаф особо удобным для небольших помещений и рабочих зон. Прочная металлическая дверь защитит содержимое, а максимальная нагрузка в 50 кг позволяет уверенно размещать даже тяжёлое оборудование. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер серверной или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650.1-9005 - по цене 14940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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