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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005
16 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
72х62х20
Вес, кг.
21.3

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005

Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН удобен для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения с доставкой и хранением неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыши, дна, двух передних направляющих, двух боковых стенок с вертикальными направляющими и двери. Настенный шкаф 19" ШРН легко собирается. За счёт элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жёсткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа размером 55х210 мм, также в них возможна установка щеточного ввода КВЩ-55.210А. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного модуля типа R-FAN-2 (полный перечень вентиляторов см. ниже) в основание или крышу шкафа. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН-Э выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Распределенная нагрузка 50 кг. Класс защиты обеспечиваемый оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-90

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН удобен для организации сетей в зданиях, где возможны затруднения с доставкой и хранением неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыши, дна, двух передних направляющих, двух боковых стенок с вертикальными направляющими и двери. Настенный шкаф 19" ШРН легко собирается. За счёт элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жёсткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа размером 55х210 мм, также в них возможна установка щеточного ввода КВЩ-55.210А. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. Возможна установка вентиляторного модуля типа R-FAN-2 (полный перечень вентиляторов см. ниже) в основание или крышу шкафа. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН-Э выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)». Распределенная нагрузка 50 кг. Класс защиты обеспечиваемый оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-90
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация черный ШРН-6.650-9005 - по цене 16200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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