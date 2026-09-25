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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736832
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650
16 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
366
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х61х37
Вес, кг.
17

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650

Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО глубиной 650 мм создан для тех, кто ценит порядок и удобство в размещении оборудования. Высота 6U и полезная глубина 605 мм позволяют рационально использовать внутреннее пространство, сохраняя компактные размеры — идеально для небольших серверных и офисов. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, а стеклянная дверь помогает визуально контролировать содержимое шкафа, не открывая его. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Шкаф шириной 600 мм — это надежное и современное решение для хранения телекоммуникационного оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
366
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО глубиной 650 мм создан для тех, кто ценит порядок и удобство в размещении оборудования. Высота 6U и полезная глубина 605 мм позволяют рационально использовать внутреннее пространство, сохраняя компактные размеры — идеально для небольших серверных и офисов. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, а стеклянная дверь помогает визуально контролировать содержимое шкафа, не открывая его. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Шкаф шириной 600 мм — это надежное и современное решение для хранения телекоммуникационного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650 - по цене 16200 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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