Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1
ЦМО ШРН-Э-6.350.1 - шкаф телекоммуникационный настенный, откидной 6U (600х350), дверь - металл. Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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