Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 380 руб. 
Начислим 1047 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005
65 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2254
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.3х1.04х0.3
Вес, кг.
103.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005

ЦМО ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005 Напольный шкаф серии ШТК-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений. Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырьковых петель установленных в дверях. В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа укомплектовано винтовыми опорами (ножками), позволяющих компенсировать неровности пола. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2254
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005 Напольный шкаф серии ШТК-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений. Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырьковых петель установленных в дверях. В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа укомплектовано винтовыми опорами (ножками), позволяющих компенсировать неровности пола. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005 - по цене 65380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...