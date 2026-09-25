Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005
ЦМО ШТК-Э-48.6.10-44АА-9005 Напольный шкаф серии ШТК-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений. Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырьковых петель установленных в дверях. В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа укомплектовано винтовыми опорами (ножками), позволяющих компенсировать неровности пола. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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