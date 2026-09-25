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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.8.8-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 080 руб. 
Начислим 1058 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
66 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.99х0.8х0.8
Вес, кг.
69

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО 42U серии ЭКОНОМ (арт.: ШТК-Э-42.8.8-13АА) предназначен для размещения активного или пассивного оборудования стандарта 19''. Обладая невысокой степенью защиты оболочки iP20, изделие может эксплуатироваться внутри помещений и закрытых промышленных зон. Это бюджетный шкаф, позволяющий сэкономить при создании офисных сетевых узлов и размещении серверов небольших организаций. Этот недорогой шкаф 19'' ЦМО имеет размеры (ВхШхГ): 1987х715х800 мм. Его полезная глубина составляет 715 мм, а высота — 42U. Изделие выдерживает распределённую нагрузку 710 кг, обладает весом 105 кг и окрашено серой порошковой краской (RAL 7035). Данный эконом шкаф построен на основе разборного каркаса, включающего крышу, основание, две сборные рамы, четыре дверные опоры и пару усилений. В состав корпуса входят легкосъёмные боковые панели, фиксируемые точечными замками.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО 42U серии ЭКОНОМ (арт.: ШТК-Э-42.8.8-13АА) предназначен для размещения активного или пассивного оборудования стандарта 19''. Обладая невысокой степенью защиты оболочки iP20, изделие может эксплуатироваться внутри помещений и закрытых промышленных зон. Это бюджетный шкаф, позволяющий сэкономить при создании офисных сетевых узлов и размещении серверов небольших организаций. Этот недорогой шкаф 19'' ЦМО имеет размеры (ВхШхГ): 1987х715х800 мм. Его полезная глубина составляет 715 мм, а высота — 42U. Изделие выдерживает распределённую нагрузку 710 кг, обладает весом 105 кг и окрашено серой порошковой краской (RAL 7035). Данный эконом шкаф построен на основе разборного каркаса, включающего крышу, основание, две сборные рамы, четыре дверные опоры и пару усилений. В состав корпуса входят легкосъёмные боковые панели, фиксируемые точечными замками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА - по цене 66080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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