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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.6.10-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.6.10-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.6.10-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736823
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.99х1х0.6
Вес, кг.
98

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.6.10-13АА

Представляем вашему вниманию серверный шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-13АА – надежное и универсальное решение для организации вашего критически важного оборудования. Этот напольный шкаф создан для тех, кто ценит порядок, безопасность и максимальную эффективность использования пространства. Его солидная высота в сорок два юнита позволяет разместить значительное количество активного и пассивного сетевого оборудования, создавая централизованную и легко управляемую инфраструктуру. Благодаря классической ширине шестьсот миллиметров и глубине в тысячу миллиметров шкаф обеспечивает комфортный монтаж даже габаритных устройств и предоставляет достаточно места для аккуратной прокладки кабелей. Полезная глубина монтажного пространства, составляющая девятьсот пятнадцать миллиметров, позволяет без труда устанавливать оборудование стандартной и увеличенной глубины, оставляя необходимый зазор для вентиляции и организации проводов. Монтажные стойки с стандартной перфорацией в девятнадцать дюймов гарантируют совместимость с подавляющим большинством серверов, коммутаторов и другого профессионального оснащения. Прочность и долговечность данной модели являются одним из ее ключевых преимуществ. Несущий каркас, изготовленный из холоднокатаной стали толщиной два миллиметра, способен выдерживать колоссальную нагрузку до семисот десяти килограммов. Это делает шкаф идеальным выбором для размещения тяжелых серверных блоков, систем хранения данных и источников бесперебойного питания. Для удобства транспортировки и доступа в узкие помещения шкаф поставляется в разобранном виде, что упрощает его логистику, а процесс сборки является интуитивно понятным. Безопасность вашего оборудования и данных обеспечена продуманной конструкцией дверц. Передняя панель выполнена из прочного закаленного стекла, которое позволяет визуально контролировать состояние устройств и индикацию, не открывая шкаф и не нарушая температурный режим. Задняя дверца изготовлена из цельного стального листа, что усиливает общую жесткость конструкции и обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного доступа с тыльной стороны. Обе дверцы оснащены надежным замком, который является барьером для посторонних лиц, позволяя сохранять целостность и конфиденциальность вашей IT-системы. Строгий серый цвет корпуса делает этот шкаф уместным в любой серверной комнате или центре обработки данных, гармонично вписываясь в рабочую обстановку. Шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-13АА – это не просто мебель для оборудования, это фундамент для стабильной и производительной работы вашей цифровой инфраструктуры, где каждая деталь продумана для вашего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.6.10-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Представляем вашему вниманию серверный шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-13АА – надежное и универсальное решение для организации вашего критически важного оборудования. Этот напольный шкаф создан для тех, кто ценит порядок, безопасность и максимальную эффективность использования пространства. Его солидная высота в сорок два юнита позволяет разместить значительное количество активного и пассивного сетевого оборудования, создавая централизованную и легко управляемую инфраструктуру. Благодаря классической ширине шестьсот миллиметров и глубине в тысячу миллиметров шкаф обеспечивает комфортный монтаж даже габаритных устройств и предоставляет достаточно места для аккуратной прокладки кабелей. Полезная глубина монтажного пространства, составляющая девятьсот пятнадцать миллиметров, позволяет без труда устанавливать оборудование стандартной и увеличенной глубины, оставляя необходимый зазор для вентиляции и организации проводов. Монтажные стойки с стандартной перфорацией в девятнадцать дюймов гарантируют совместимость с подавляющим большинством серверов, коммутаторов и другого профессионального оснащения. Прочность и долговечность данной модели являются одним из ее ключевых преимуществ. Несущий каркас, изготовленный из холоднокатаной стали толщиной два миллиметра, способен выдерживать колоссальную нагрузку до семисот десяти килограммов. Это делает шкаф идеальным выбором для размещения тяжелых серверных блоков, систем хранения данных и источников бесперебойного питания. Для удобства транспортировки и доступа в узкие помещения шкаф поставляется в разобранном виде, что упрощает его логистику, а процесс сборки является интуитивно понятным. Безопасность вашего оборудования и данных обеспечена продуманной конструкцией дверц. Передняя панель выполнена из прочного закаленного стекла, которое позволяет визуально контролировать состояние устройств и индикацию, не открывая шкаф и не нарушая температурный режим. Задняя дверца изготовлена из цельного стального листа, что усиливает общую жесткость конструкции и обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного доступа с тыльной стороны. Обе дверцы оснащены надежным замком, который является барьером для посторонних лиц, позволяя сохранять целостность и конфиденциальность вашей IT-системы. Строгий серый цвет корпуса делает этот шкаф уместным в любой серверной комнате или центре обработки данных, гармонично вписываясь в рабочую обстановку. Шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-13АА – это не просто мебель для оборудования, это фундамент для стабильной и производительной работы вашей цифровой инфраструктуры, где каждая деталь продумана для вашего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.6.10-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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