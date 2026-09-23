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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-Э-42.6.8-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736821
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.99х0.8х0.6
Вес, кг.
87

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА

ЦМО ШТК-Э-42.6.8-13АА Шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
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Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШТК-Э-42.6.8-13АА Шкаф телекоммуникационный напольный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.6.8-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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