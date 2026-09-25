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Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 540 руб. 
Начислим 809 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА
50 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.49х1.07х0.37
Вес, кг.
76

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА

Напольный шкаф ЦМО - ШТК-ЭКОНОМ, 30U, высота-1454мм, глубина-1000мм, ширина-598мм, Стеклянная дверь, Съемные стенки, max-620кг, полезная глубина-915мм, IP20, цвет Серый, ШТК-Э-30.6.10-13АА

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный шкаф ЦМО - ШТК-ЭКОНОМ, 30U, высота-1454мм, глубина-1000мм, ширина-598мм, Стеклянная дверь, Съемные стенки, max-620кг, полезная глубина-915мм, IP20, цвет Серый, ШТК-Э-30.6.10-13АА
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА - по цене 50540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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