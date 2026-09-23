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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-Э-30.6.8-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-Э-30.6.8-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 30U ЦМО ШТК-Э-30.6.8-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736819
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.51х0.84х0.29
Вес, кг.
71

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-Э-30.6.8-13АА

Напольный шкаф серии ШТК-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С. Шкаф в полностью собранном виде (с установленными дверями и боковыми стенками) имеет степень защиты IP20, обеспечиваемую оболочкой. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений. Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырковых петель установленных в дверях. В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа укомплектовано винтовыми опорами (ножками), позволяющих компенсировать неровности пола. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-Э-30.6.8-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
620
Высота
30U
Высота (мм)
1454
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19’’) по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297). Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°С. Шкаф в полностью собранном виде (с установленными дверями и боковыми стенками) имеет степень защиты IP20, обеспечиваемую оболочкой. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений. Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырковых петель установленных в дверях. В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа укомплектовано винтовыми опорами (ножками), позволяющих компенсировать неровности пола. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-Э-30.6.8-13АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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