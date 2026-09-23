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Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0)

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Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14&quot; WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736800
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х6
Вес, кг.
2.31

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0)

Компактный и стильный ультрабук Asus в серебристом корпусе легко поместится в сумке и станет надёжным спутником как дома, так и в поездках. 14-дюймовый OLED-экран подарит сочные, глубоко насыщенные цвета — идеально для работы с фото или фильмов. Мощный процессор AMD с частотой 3,2 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу в любых задачах. Объёмный SSD на 512 Гб вместит все документы, презентации и фотоархив. Подсветка клавиатуры поможет не отвлекаться на поиски нужной клавиши даже в темноте. Один порт USB Type-C удобно использовать для быстрой передачи данных или зарядки. Такой ультрабук подойдёт тем, кто ценит портативность и производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ультрабук Asus в серебристом корпусе легко поместится в сумке и станет надёжным спутником как дома, так и в поездках. 14-дюймовый OLED-экран подарит сочные, глубоко насыщенные цвета — идеально для работы с фото или фильмов. Мощный процессор AMD с частотой 3,2 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу в любых задачах. Объёмный SSD на 512 Гб вместит все документы, презентации и фотоархив. Подсветка клавиатуры поможет не отвлекаться на поиски нужной клавиши даже в темноте. Один порт USB Type-C удобно использовать для быстрой передачи данных или зарядки. Такой ультрабук подойдёт тем, кто ценит портативность и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook S14 M3407HA-SF065/14" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 220/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серебристый/1.4 кг (90NB16E2-M004J0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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