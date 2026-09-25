Top.Mail.Ru
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736799
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние, 736799

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 610 руб.  4 008 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние
2 610 руб. -35%
4 008 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Havaianas
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
VQ
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
розовый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, солнцезащитная накладка, чехол, салфетка

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Havaianas
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
VQ
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
розовый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, солнцезащитная накладка, чехол, салфетка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Havaianas NORONHA/CS (202844LHF51VQ) хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...