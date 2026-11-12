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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный купить с доставкой в Москве, 736798
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный, 736798

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 340 руб.  4 250 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный
2 340 руб. -45%
4 250 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) уцененный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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