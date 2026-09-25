Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние, 736798
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 760 руб. 4 253 руб.
В наличии
Код товара: 736798
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Загружаем...
2 760 руб. -35%
4 253 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4161/S Black CRY (2067297C555M9) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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