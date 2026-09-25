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Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние, 736797

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Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 920 руб.  4 169 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736797
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние
2 920 руб. -30%
4 169 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Don't Stop At The Top, Rhythm Of Love, Passion Rules The Game, Media Overkill, Walking On The Edge, We Let It Rock...You Let It Roll, Every Minute Every Day, Love On The Run, Believe In Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка, диск



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538150209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Don't Stop At The Top, Rhythm Of Love, Passion Rules The Game, Media Overkill, Walking On The Edge, We Let It Rock...You Let It Roll, Every Minute Every Day, Love On The Run, Believe In Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
50th Anniversary Deluxe Editions
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка, диск


Теги товара: Scorpions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Scorpions - Savage Amusement (50Th Anniversary) (4050538150209) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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