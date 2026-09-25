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Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние, 736793

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Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
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Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 150 руб.  4 310 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние
3 150 руб. -27%
4 310 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замяты углы на упаковке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: замяты углы на упаковке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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