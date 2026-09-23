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Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085 купить с доставкой в Москве
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Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085

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Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736746
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Характеристики

Бренд
Husqvarna
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085

Запасная часть для бензинового триммера Husqvarna 128R.

Отзывы о товаре Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085




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Характеристики
Бренд
Husqvarna
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Описание
Запасная часть для бензинового триммера Husqvarna 128R.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Редуктор для триммера HUSQVARNA 125R/128R 5300962-95 90-0085 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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