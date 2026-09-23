Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)
Этот ноутбук TECNO собрал в себе всё, что нужно для комфортной работы и отдыха. Экран 15,6 дюйма с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 подарит чёткое изображение без утомления глаз. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб — ваши файлы, проекты и коллекции фото всегда под рукой, никакой нехватки свободного места. 16 Гб оперативной памяти и процессор AMD Ryzen 5 на частоте 3,3 ГГц делают TECNO отличным решением для многозадачности — всё работает быстро, без зависаний. Графический контроллер AMD Radeon 660M открывает возможности для обработки графики и развлечений. Стильный серый цвет подчеркивает современный характер ноутбука, а Windows 11 Home обеспечивает удобство пользования — сразу после включения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS FHD Ryzen 5 7535HS 16Gb/1Tb SSD Win11 Home grey (71005000403)