Заклепочник универсальный Вихрь 225 мм 73/9/4/1
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 736742
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Ручной инструмент
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х11х4
Вес, г.
455
Описание товара Заклепочник универсальный Вихрь 225 мм 73/9/4/1
Заклепочник универсальный Вихрь 225 мм 73/9/4/1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Вихрь
Тип товара
Ручной инструмент
Страна производитель
Россия
Заклепочник универсальный Вихрь 225 мм 73/9/4/1
Заклепочник универсальный Вихрь 225 мм 73/9/4/1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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