Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 736725
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
5
Описание товара Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579
Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M5799, WF-C5790DWF
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
контейнер
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/ M5799DWF/C5290DW/ C5790DWF/C529RDW/C579RDWF
Страна производитель
Китай
Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M5799, WF-C5790DWF
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Контейнер NVP NV-C13T671600 Контейнер для отработанных чернил NV Print T6716 Epson WF-M5299, WF-M579 - по цене 540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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