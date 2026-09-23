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PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F

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PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 1
PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 2
PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 3
PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 4
PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
90
  • PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 1
  • PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 2
  • PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 3
  • PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 4
  • PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736690
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х5
Вес, г.
640

Описание товара PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F

Мультигигабитный PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - это многофункциональный PoE-инжектор, который поддерживает скорость сети до 2,5 Гбит/с. Устройство позволяет подключать устройства с питанием через существующий кабель категории 5e или выше, что упрощает процесс установки. Основные характеристики заключаются в том, что он соответствует стандарту PoE+, обеспечивая бюджет мощности PoE до 30 Вт. Это обеспечивает совместимость с различными стандартными устройствами PoE, что делает его универсальным решением для организации сетевой инфраструктуры. Подключение устройства Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F не требует дополнительных настроек, что способствует быстрой установке и эксплуатации. Его настенный и настольный дизайн прекрасно подходит для большинства сценариев установки, обеспечивая гибкость в размещении устройства.

Отзывы о товаре PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Страна производитель
Китай
Описание
Мультигигабитный PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - это многофункциональный PoE-инжектор, который поддерживает скорость сети до 2,5 Гбит/с. Устройство позволяет подключать устройства с питанием через существующий кабель категории 5e или выше, что упрощает процесс установки. Основные характеристики заключаются в том, что он соответствует стандарту PoE+, обеспечивая бюджет мощности PoE до 30 Вт. Это обеспечивает совместимость с различными стандартными устройствами PoE, что делает его универсальным решением для организации сетевой инфраструктуры. Подключение устройства Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F не требует дополнительных настроек, что способствует быстрой установке и эксплуатации. Его настенный и настольный дизайн прекрасно подходит для большинства сценариев установки, обеспечивая гибкость в размещении устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PoE инжектор Zyxel PoE12-90W POE12-90W-EU0101F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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