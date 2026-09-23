Телевизор Samsung QE55QN70FAUXRU Series 7 55" QLED 4K Ultra HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE55QN70FAUXRU Series 7 55" QLED 4K Ultra HD черный
**Телевизор SAMSUNG 55' NEO Q-LED QE55QN70FAUXRU — безупречное качество изображения и современные технологии!** Погрузитесь в мир ярких и реалистичных цветов с телевизором SAMSUNG 55' NEO Q-LED. Благодаря передовым технологиям, вы получите непревзойдённое качество изображения и сможете насладиться каждым моментом любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Большой экран:** диагональ 55 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране. * **NEO Q-LED технология:** обеспечивает высокую яркость и контрастность, а также реалистичную цветопередачу. * **Современные функции:** модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра контента. * **Стильный дизайн:** телевизор гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. С телевизором SAMSUNG 55' NEO Q-LED QE55QN70FAUXRU ваш домашний кинотеатр достигнет нового уровня!
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