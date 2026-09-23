Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung UE75U8000FUXRU 75" LED 4K Ultra HD 6 черный
? Телевизор оборудован процессором Crystal Processor 4K, который обеспечивает улучшенную цветодетальность и четкость изображения. Благодаря ему вы получите насыщенное воспроизведение различных оттенков и глубокое разрешение 4K, даже когда исходный контент не соответствует этому стандарту. ? U8000F выделяется своим стильным внешним видом: тонкая рамка выполнена из цельного металлического листа, что придаёт устройству воздушную утончённость и визуальное впечатление погружения. Элемент дизайна похож на корпус самолёта и очень удачно вписывается в современный интерьер. ? Благодаря операционной системе One UI на базе Tizen, настройка экрана становится максимально удобной. Пользователи получают доступ к предустановленным приложениям, управлению голосом и ИИ?функциям. Обновления ПО поддерживаются на протяжении семи лет, что гарантирует поддержание актуальности телевизора. ? Благодаря встроенной платформе Smart Hub ваш телевизор может подключать интеллектуальные устройства и управлять их работой, даже если они требуют совместимости с Matter и HCA. Уведомления об устройствах отображаются прямо на экране, а на трехмерной карте можно увидеть всю систему умного дома.
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