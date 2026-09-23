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Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43" QLED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43" QLED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
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Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
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Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
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  • Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43&quot; QLED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736613
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.15х0.7х0.15
Вес, кг.
16.3

Описание товара Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43" QLED 4K Ultra HD черный титан

Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU с диагональю 43 дюйма подходит для тех, кто ценит высокое разрешение и расширенный функционал. Модель работает на платформе Tizen OS и поддерживает разрешение 4K Ultra HD, что даёт возможность смотреть фильмы, сериалы и игры с высокой детализацией. Черный титановый корпус подчёркивает стиль и технологичность устройства.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU Series 9 43" QLED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung QE43QN90FAUXRU с диагональю 43 дюйма подходит для тех, кто ценит высокое разрешение и расширенный функционал. Модель работает на платформе Tizen OS и поддерживает разрешение 4K Ultra HD, что даёт возможность смотреть фильмы, сериалы и игры с высокой детализацией. Черный титановый корпус подчёркивает стиль и технологичность устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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