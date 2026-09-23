Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Операционная система
не установлена
Чипсет
AMD A520
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Частота процессора
3.6 ГГц
Оперативная память
8
Объем накопителя, ГБ
480
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736604
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
AMD A520
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Процессор
3200G
Частота процессора
3.6 ГГц
Количество ядер
4
Оперативная память
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
480
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
PS/2 x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x4, D-Sub (VGA) x1, HDMI x1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS)
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
AMD A520
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Процессор
3200G
Частота процессора
3.6 ГГц
Количество ядер
4
Оперативная память
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Развернуть
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
480
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
PS/2 x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x4, D-Sub (VGA) x1, HDMI x1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Страна производитель
Россия
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS)
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260522-01 (R3-3200G, A520M, 8Gb DDR4, 480Gb SATA, 600W, noOS)