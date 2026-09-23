Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel B760
Серия процессора
Intel Core i5
Оперативная память
16
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736600
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Характеристики
Бренд
Блок питания
650
Объем жесткого диска, ГБ
1000
Тип жесткого диска
SSD
Частота процессора, МГц
2.5 Ггц
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel B760
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
13400F
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип графического контроллера
дискретный
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Объем видеопамяти
8
Интерфейсы
PS/2x1, USB 2.0x2, USB 3.0x2, USB 3.1 (Type-C)x1, DisplayPortx3, HDMIx1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х31х19
Вес, кг.
7
Описание товара Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS)
Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Блок питания
650
Объем жесткого диска, ГБ
1000
Тип жесткого диска
SSD
Частота процессора, МГц
2.5 Ггц
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel B760
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
13400F
Развернуть
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип графического контроллера
дискретный
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Объем видеопамяти
8
Интерфейсы
PS/2x1, USB 2.0x2, USB 3.0x2, USB 3.1 (Type-C)x1, DisplayPortx3, HDMIx1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Страна производитель
Россия
Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS)
Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Системный блок MEOW.Каракал MK-260522-01 (i5-13400F, B760M, 16G DDR4, 1Tb NVME, RTX4060, 650W, noOS)