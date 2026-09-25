Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6
Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 TR/N6 мощностью 2,05 кВт предназначен для помещений площадью до 18 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция, что позволяет не только снижать температуру в жаркую погоду, но и эффективно бороться с избыточной влажностью в межсезонье, а также использовать прибор как обычный вентилятор без подключения воздуховода. Главное преимущество модели — отсутствие необходимости профессионального монтажа: кондиционер готов к работе сразу после распаковки, достаточно установить гибкий воздуховод в оконный или форточный проем. Компактная конструкция на колесиках обеспечивает реальную мобильность — прибор можно легко перемещать между комнатами в зависимости от того, где требуется охлаждение в данный момент. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора для выбора оптимальной интенсивности воздушного потока. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Управление электронное, с пульта ДУ. В комплект входят все необходимые аксессуары для монтажа: гибкий воздуховод и адаптер для окна. Решение идеально подходит для арендного жилья, дач, временного проживания и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна или экономически нецелесообразна.
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