Top.Mail.Ru
Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние, 736588

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 960 руб.  4 550 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736588
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние
2 960 руб. -35%
4 550 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, замят угол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, замят угол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...