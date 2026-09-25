Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние, 736588
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 960 руб. 4 550 руб.
В наличии
Код товара: 736588
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2 960 руб. -35%
4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка, замят угол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Причина уценки: повреждена упаковка, замят угол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка хорошее состояние