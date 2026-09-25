Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624956464) виниловая пластинка хорошее состояние, 736581
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%4 530 руб. 6 668 руб.
В наличии
Код товара: 736581
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4 530 руб. -32%
6 668 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[0093624956464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutusx, The Corner, Dance, Dance, Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624956464) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замят угол на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[0093624956464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutusx, The Corner, Dance, Dance, Dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Причина уценки: замят угол на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
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Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624956464) виниловая пластинка хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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