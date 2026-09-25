Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние, 736580
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%2 230 руб. 3 279 руб.
В наличии
Код товара: 736580
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2 230 руб. -32%
3 279 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Coming Home From The Sea, The Fogs Just Lifting., Lets Go, Boys, To The Flemish Cap, The Decision To Turn Around, Small Victories, Coast Guard Rescue, Rogue Wave, Only Love, Yours Forever (Theme From The Perfect Storm)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: помят конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262015388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Perfect Storm
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Coming Home From The Sea, The Fogs Just Lifting., Lets Go, Boys, To The Flemish Cap, The Decision To Turn Around, Small Victories, Coast Guard Rescue, Rogue Wave, Only Love, Yours Forever (Theme From The Perfect Storm)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Причина уценки: помят конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, 2 пластинки
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 2230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар OST - Perfect Storm (James Horner) (coloured) (8719262015388) виниловая пластинка хорошее состояние