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Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние, 736579

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Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 370 руб.  3 390 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние
2 370 руб. -30%
3 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: вскрыта упаковка, потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка

Отзывы о товаре Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: вскрыта упаковка, потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 2370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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