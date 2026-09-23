Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 26014670 матовый черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
125
Общая длина лейки, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
125 мм
Ширина головки лейки, мм
125
Общая длина лейки, мм
220
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
400
Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 26014670 матовый черный
Ручной душ hansgrohe Raindance Select S 120 3jet - это стильное и функциональное решение для комфортного ежедневного душа. Модель сочетает современный дизайн, продуманную эргономику и фирменные технологии hansgrohe, превращая водные процедуры в настоящее удовольствие. Диаметр душевой лейки 125 мм обеспечивает равномерное распределение воды и приятное покрытие всего тела. Три режима струи позволяют легко адаптировать душ под любые потребности — от расслабления до бодрящего массажа. Переключение режимов осуществляется с помощью удобной кнопки Select, расположенной прямо на лейке — быстро и без лишних усилий/
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
125 мм
Ширина головки лейки, мм
125
Общая длина лейки, мм
220
Страна производитель
Германия
Ручной душ hansgrohe Raindance Select S 120 3jet - это стильное и функциональное решение для комфортного ежедневного душа. Модель сочетает современный дизайн, продуманную эргономику и фирменные технологии hansgrohe, превращая водные процедуры в настоящее удовольствие. Диаметр душевой лейки 125 мм обеспечивает равномерное распределение воды и приятное покрытие всего тела. Три режима струи позволяют легко адаптировать душ под любые потребности — от расслабления до бодрящего массажа. Переключение режимов осуществляется с помощью удобной кнопки Select, расположенной прямо на лейке — быстро и без лишних усилий/
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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