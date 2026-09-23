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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
125
Общая длина лейки, мм
222.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736556
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Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530340 черный хром
Вам нравится принимать душ, который предлагает непревзойденный комфорт? Испытайте воду в ее самой красивой форме с ручным душем Raindance Select S 120 3jet! Здесь функциональность, эргономика и дизайн действительно впечатляют: душевые головки диаметром 125 мм обещают наслаждение под душем в большом масштабе. Симметричный круглый силуэт создает неподвластный времени дизайн, который подходит как для классических, так и для современных ванных комнат. Известковые отложения на форсунках легко стираются пальцем (QuickClean), что гарантирует длительное и непрерывное пользование продуктом. Умные технологии смешивают воду и воздух, обеспечивая максимальное удовольствие от принятия душа. Набор функций для душа включает в себя три различных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain Shower идеально подходит для мытья волос. Мягкая душевая струя RainAir, капли которой благодаря аэрации (AirPower) кажутся исключительно мягкими, дарит ощущение блаженства. При необходимости приятна концентрированная массажная струя WhirlAir добавит разнообразия и действительно пробудит ваши чувства.
Вам нравится принимать душ, который предлагает непревзойденный комфорт? Испытайте воду в ее самой красивой форме с ручным душем Raindance Select S 120 3jet! Здесь функциональность, эргономика и дизайн действительно впечатляют: душевые головки диаметром 125 мм обещают наслаждение под душем в большом масштабе. Симметричный круглый силуэт создает неподвластный времени дизайн, который подходит как для классических, так и для современных ванных комнат. Известковые отложения на форсунках легко стираются пальцем (QuickClean), что гарантирует длительное и непрерывное пользование продуктом. Умные технологии смешивают воду и воздух, обеспечивая максимальное удовольствие от принятия душа. Набор функций для душа включает в себя три различных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain Shower идеально подходит для мытья волос. Мягкая душевая струя RainAir, капли которой благодаря аэрации (AirPower) кажутся исключительно мягкими, дарит ощущение блаженства. При необходимости приятна концентрированная массажная струя WhirlAir добавит разнообразия и действительно пробудит ваши чувства.
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select S 120 26530340 черный хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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