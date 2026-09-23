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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520990 золото купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520990 золото

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Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 1
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 2
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
золотой
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 1
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 2
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520990 золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736553
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
золотой
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
400

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520990 золото

Ручной душ Hansgrohe - это не просто душевая лейка, а элемент домашнего wellness-пространства. Он превращает ежедневный душ в расслабляющий ритуал, сочетая немецкое качество, долговечность и продуманный комфорт.

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520990 золото




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
золотой
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Описание
Ручной душ Hansgrohe - это не просто душевая лейка, а элемент домашнего wellness-пространства. Он превращает ежедневный душ в расслабляющий ритуал, сочетая немецкое качество, долговечность и продуманный комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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