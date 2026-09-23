Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736552
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Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром
Вы любите наслаждаться водными процедурами, которые дарят еще больше комфорта и удовольствия? Ручной душ Raindance Select E 120 3jet позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: размер лейки душа 120 мм гарантирует удовольствие под душем в формате XXL. Мягкие прямоугольные контуры образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как в классические, так и в современные ванные комнаты. Чтобы ваша радость долгое время ничем не омрачалась, известковый налет на форсунках можно просто стереть пальцем (QuickClean).
Настоящая смесь из воды, воздуха и инновационных технологий.
Ваша программа пожеланий включает в себя три разных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain особенно подходит для мытья волос. После него побалуйте себя мягким дождевым душем, включив струю RainAir: благодаря подмешиванию воздуха капли воды ощущаются на коже особенно мягко. Или активизируйте свои чувства с помощью приятной, концентрированной массажной струи WhirlAir.
Вы любите наслаждаться водными процедурами, которые дарят еще больше комфорта и удовольствия? Ручной душ Raindance Select E 120 3jet позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: размер лейки душа 120 мм гарантирует удовольствие под душем в формате XXL. Мягкие прямоугольные контуры образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как в классические, так и в современные ванные комнаты. Чтобы ваша радость долгое время ничем не омрачалась, известковый налет на форсунках можно просто стереть пальцем (QuickClean).
Настоящая смесь из воды, воздуха и инновационных технологий.
Ваша программа пожеланий включает в себя три разных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain особенно подходит для мытья волос. После него побалуйте себя мягким дождевым душем, включив струю RainAir: благодаря подмешиванию воздуха капли воды ощущаются на коже особенно мягко. Или активизируйте свои чувства с помощью приятной, концентрированной массажной струи WhirlAir.
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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