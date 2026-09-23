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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
бронза
Стиль
современный
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Общая длина лейки, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736543
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Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 125 24500140 бронза
Погрузитесь в мир роскоши и релаксации с ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S. Этот изысканный душ с головкой диаметром 125 мм превращает каждую водную процедуру в настоящее SPA-событие. Выбор струи одним нажатием кнопки Select позволит вам легко переключаться между тремя уникальными режимами: RainAir для мягкого дождевого ощущения, PowderRain для более интенсивного и обволакивающего контакта, и массажной струей, которая снимет напряжение после долгого дня.
С максимальным расходом воды всего 10,8 л/мин при 3 барах, вы не только наслаждаетесь эффективным использованием ресурсов, но и заботитесь о своем бюджете. Душ hansgrohe Raindance Alive Select S подходит для проточных водонагревателей, что делает его идеальным выбором для каждого дома, независимо от системы водоснабжения.
Благодаря промываемому сетчатому уплотнению, этот душ гарантирует долговечность и надежность, избавляя вас от забот о частом обслуживании. С душем hansgrohe вы получаете не просто сантехнику – вы инвестируете в свое благосостояние и качество жизни.
Каждое утро начинается с выбора: как вы хотите чувствовать себя? С ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S вы можете легко настроить атмосферу, которая сделает ваш день ярче и позитивнее. Подарите себе и своим близким моменты наслаждения и расслабления.
Не упустите возможность преобразить вашу ванную комнату в настоящий оазис. Закажите ручной душ hansgrohe Raindance Alive Select S прямо сейчас и откройте для себя новые горизонты удовольствия и комфорта в каждодневной рутине!
Погрузитесь в мир роскоши и релаксации с ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S. Этот изысканный душ с головкой диаметром 125 мм превращает каждую водную процедуру в настоящее SPA-событие. Выбор струи одним нажатием кнопки Select позволит вам легко переключаться между тремя уникальными режимами: RainAir для мягкого дождевого ощущения, PowderRain для более интенсивного и обволакивающего контакта, и массажной струей, которая снимет напряжение после долгого дня.
С максимальным расходом воды всего 10,8 л/мин при 3 барах, вы не только наслаждаетесь эффективным использованием ресурсов, но и заботитесь о своем бюджете. Душ hansgrohe Raindance Alive Select S подходит для проточных водонагревателей, что делает его идеальным выбором для каждого дома, независимо от системы водоснабжения.
Благодаря промываемому сетчатому уплотнению, этот душ гарантирует долговечность и надежность, избавляя вас от забот о частом обслуживании. С душем hansgrohe вы получаете не просто сантехнику – вы инвестируете в свое благосостояние и качество жизни.
Каждое утро начинается с выбора: как вы хотите чувствовать себя? С ручным душем hansgrohe Raindance Alive Select S вы можете легко настроить атмосферу, которая сделает ваш день ярче и позитивнее. Подарите себе и своим близким моменты наслаждения и расслабления.
Не упустите возможность преобразить вашу ванную комнату в настоящий оазис. Закажите ручной душ hansgrohe Raindance Alive Select S прямо сейчас и откройте для себя новые горизонты удовольствия и комфорта в каждодневной рутине!
Лейка для душа Hansgrohe Raindance Alive Select S 125 24500140 бронза - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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