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Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый

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Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 1
Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 2
Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 3
Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 4
Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 5
Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
хром
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
2
Ширина головки лейки, мм
100
Общая длина лейки, мм
210
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 1
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 2
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 3
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 4
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 5
  • Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736529
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
2
Диаметр лейки
100 мм
Ширина головки лейки, мм
100
Общая длина лейки, мм
210
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х13х6
Вес, г.
300

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый

Вы любите баловать себя приятными водными процедурами? Ручной душ Crometta 100 Vario позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: пропорционально круглая лейка душа благодаря диаметру 100 мм превратит процесс принятия душа в настоящее удовольствие. Блестящие хромированные поверхности и белый контрастный душевой диск образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как классические, так и в современные ванные комнаты. Версия EcoSmart с заботой об окружающей среде - расход воды 9 л/мин.

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Crometta Vario EcoSmart 26332400 матовый белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
2
Диаметр лейки
100 мм
Ширина головки лейки, мм
100
Общая длина лейки, мм
210
Страна производитель
Германия
Описание
Вы любите баловать себя приятными водными процедурами? Ручной душ Crometta 100 Vario позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: пропорционально круглая лейка душа благодаря диаметру 100 мм превратит процесс принятия душа в настоящее удовольствие. Блестящие хромированные поверхности и белый контрастный душевой диск образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как классические, так и в современные ванные комнаты. Версия EcoSmart с заботой об окружающей среде - расход воды 9 л/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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