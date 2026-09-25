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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза купить с доставкой в Москве
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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза

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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
бронзовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736520
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
бронзовый
Комплектация
ведро, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x228x170
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х21х21
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза

Практичное ведро для мусора. Подойдет для ванной комнаты или кухни. Со съемной вставкой. Функция Softclose обеспечит бесшумное опускание крышки.

Отзывы о товаре Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
бронзовый
Комплектация
ведро, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x228x170
Страна производитель
Германия
Описание
Практичное ведро для мусора. Подойдет для ванной комнаты или кухни. Со съемной вставкой. Функция Softclose обеспечит бесшумное опускание крышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775140 бронза - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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