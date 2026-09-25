Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405670 матовый черный
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Характеристики
Материал
Латунь
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736498
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х7х5
Вес, г.
600
Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405670 матовый черный
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — лаконичное решение для тех, кто ценит современный стиль в интерьере. Черный цвет в сочетании с матовой поверхностью придаёт аксессуару элегантность и делает его идеальным дополнением к модной ванной комнате. Прямоугольная форма смотрится строго и актуально, удобно вписывается даже в ограниченное пространство. Компактная длина 24 см позволяет разместить штангу там, где важно сохранить свободное место. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с лёгкостью и практичностью пластика — залог долгой и удобной эксплуатации.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — лаконичное решение для тех, кто ценит современный стиль в интерьере. Черный цвет в сочетании с матовой поверхностью придаёт аксессуару элегантность и делает его идеальным дополнением к модной ванной комнате. Прямоугольная форма смотрится строго и актуально, удобно вписывается даже в ограниченное пространство. Компактная длина 24 см позволяет разместить штангу там, где важно сохранить свободное место. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с лёгкостью и практичностью пластика — залог долгой и удобной эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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