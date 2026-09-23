Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736496
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, г.
500
Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — гармония стиля и комфорта для вашей ванной. Современный дизайн в хромированном исполнении с матовой поверхностью придаёт интерьеру элегантную свежесть и подчеркивает аккуратность каждой детали. Прямоугольная форма смотрится строго и лаконично, отлично вписываясь даже в самые модные интерьеры. Немецкое производство гарантирует продуманный подход к каждой детали, а качественный пластик делает конструкцию лёгкой и удобной в установке. Оптимальное решение для ценителей свежих тенденций и практичности.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — гармония стиля и комфорта для вашей ванной. Современный дизайн в хромированном исполнении с матовой поверхностью придаёт интерьеру элегантную свежесть и подчеркивает аккуратность каждой детали. Прямоугольная форма смотрится строго и лаконично, отлично вписываясь даже в самые модные интерьеры. Немецкое производство гарантирует продуманный подход к каждой детали, а качественный пластик делает конструкцию лёгкой и удобной в установке. Оптимальное решение для ценителей свежих тенденций и практичности.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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